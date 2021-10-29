Лишать ли Разумкова мандата, будет решать "Слуга народа"
Решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии "Слуга народа". Об этом, ссылаясь на заявление первого вице-спикера парламента Александра Корниенко, сообщает Суспільне.
По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.
"Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть, будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии “Слуга народа”", – рассказал Корниенко.
Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой.
"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающий усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", — добавил Корниенко.
Сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков, чтобы партия лишила его мандата, Корниенко не ответил.