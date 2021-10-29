Эксперт выделил самые перспективные криптовалюты

Неделю назад цена на биткоин побила исторический рекорд. Курс криптовалюты на 20 октября перевалил за отметку в 66 тысяч долларов. Правда, "биток" – это далеко не единственная криптовалюта, ведь на рынке их тысячи, сообщает Сегодня.

К примеру, сам Илон Маск считает самой перспективной криптой Dogecoin. Куда же стоить вкладывать деньги?

Главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук рассказал о других перспективных криптовалютах.

"В наше время стоит присмотреться к знаменитым криптовалютам, которые у всех на слуху и которые имеют долгую историю существования. Причина в том, что из-за предстоящего в скором будущем регулирования крипторынка со стороны США может состояться массовый выход инвесторов из Bitcoin.

Перейти они поспешат в знакомые имена, также как Cardano и Polkadot, например. Cardano интересен в контексте ужесточения конкуренции в DeFi-пространстве. Polkadot имеет сильную основу бизнеса, так как это сеть, соединяющая блокчейны.

Преимущество перед биткоином в стоимости нельзя учитывать, так как заработок инвесторов все равно происходит на волатильности цены, процентном изменении актива. Не важно, какую долю монеты ты покупаешь. Важно, насколько она подорожает".

Также Анжей рассказал про токены и их преимущество перед монетой:

"Токен – это по сути акция компании или платежный инструмент только этой компании. Токен нужно выбирать с оглядкой на существующий бизнес, целесообразность использования этой валюты лично для вас. Нужно учитывать стабильность компании и правящий состав, историю проекта, потенциал развития.

Покупка токена – это инвестиция или внутреннее платежное средство, а покупка монеты, зачастую, является внешним платежным инструментом. Также есть разница в эмиссии токенов и монет".

Кроме того, эксперт дал совет инвесторам, чему отдавать предпочтение при составлении портфеля и на что ориентироваться:

"Инвесторам стоит рассматривать в свой портфель разные активы при условии понимания перспектив этого инструмента. То есть в каждом отдельном случае нужно самостоятельно садиться и детально изучать историю создания инвестиционного инструмента, миссию проекта, потенциал развития.

Либо можно делать сравнительную таблицу исследований с разных сторон и принимать решение на основании 3-4-5-6 различных мнений, которые не являются рекламными проплачеными мнениями по рынку.

Разбираясь в вопросе того, какие криптовалюты сейчас стоит включить в свой портфель, мы бы безоговорочно поддерживали знаменитые Cardano, Ripple и Polkadot".