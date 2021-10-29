СБУ нейтрализовала группировку, призывавшую к захвату власти

Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали антиукраинскую деятельность активистов в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Члены группировки проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине.

"Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки", – говорится в сообщении.

Установлено, что в группу входило несколько жителей Киева и Киевской области.

"Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе из-за распространения призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине. Свои «лозунги» распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти", – уточняет пресс-служба.

В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности.

"Следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины", – отмечают в СБУ.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.