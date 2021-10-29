Премьер призвал заменять газ альтернативными источниками
Энергоэффективность и энергосбережение в теплосетях и жилых домах помогут проходить отопительные сезоны с меньшим стрессом. Также на данном этапе нужно серьезно подойти к вопросу использования альтернативных источников для производства тепла. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе, сообщает UBR.
"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – отметил глава правительства.
Также он привел в пример Волынскую область. По словам премьера, в регионе более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пелетах.
"Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", – указал Шмыгаль.
Кроме того, он напомнил об инициативе со следующего года начать большую программу энергоэффективности и энергосбережения, которая предусматривает энергомодернизацию больших жилых домов и теплосетей.
Премьер подчеркнул, что это приведет к значительной экономии. По данным Минэкономики, энергоэффективные мероприятия в коммунальной сфере помогут экономить до $1,5 млрд ежегодно.
"Это уменьшение потерь в теплосетях, домах. Это те направления, которые на пике этого напряженного сезона стоит начать обсуждать, чтобы реализовать их следующим летом и спокойно войти в следующий отопительный сезон", – выразил мнение глава правительства.