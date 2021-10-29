Укрпошта разыграет 1 млн грн между вакцинированными сотрудниками

Руководство АО "Укрпошта" разыграет между вакцинированными сотрудниками 1 млн грн для того, что мотивировать их привиться от коронавируса, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба "Укрпошты" в пятницу, 1 млн будет разыгрываться в виде денежных призов по 1 000, 3 000, 5 000 и 50 000 грн.

"Надеюсь, что с новой, финансовой мотивацией количество вакцинированных (сотрудников – ИФ) значительно возрастет. А мы и дальше будем делать все, чтобы как можно больше сотрудников "Укрпошты" вакцинировалось. Это ведь не только вопрос их здоровья, но и здоровье наших клиентов", – заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Отмечается, что в настоящее время от коронавируса вакцинировано около трети сотрудников "Укрпошты".