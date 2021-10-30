Гороскоп на 30 октября: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 30 октября 2021 года, а это двадцать четвертые лунные сутки, обещает благоприятное время для реализации заветных планов, обмена опытом и любого рода анализа, сообщает УНИАН.

При этом Луна в знаке Лев может подтолкнуть людей к некрасивым поступкам: это время проявления гордыни и эгоизма. Стоит больше контролировать свои слова и поступки.

Под запретом в эти сутки – ссоры и переутомление. Зато можно смело обращаться за советом и заниматься творчеством.

Овен

Лучше не начинать новых дел. А еще стоит поберечь нервы: сегодня представителей знака может расстроить абсолютный пустяк. Вероятно, стоит просто попытаться расслабиться и посвятить день отдыху.

Телец

Отличный день для тех, кто любит проводить время активно и много общаться. При этом переутомление в этот день грозит обернуться проблемами со здоровьем.

Судьба может устроить приятный денежный сюрприз.

Близнецы

День может показаться утомительным – зато удастся сделать действительно важное дело. Это хорошее время, чтобы завершить какой-то старый проект – а вот новый проект начинать пока не стоит: слишком велик риск упустить важную деталь или переоценить свои силы.

Рак

Стоит быть предельно внимательным при выполнении рабочих заданий (иначе высок риск нарваться на критику конкурентов на ваше место) и в вопросах денег. Лучше поменьше тратить – и побольше общаться с родней.

Лев

У представителей знака сегодня – не самый благоприятный день. В делах стоит быть максимально усердным и внимательным – иначе можно допустить опасную и досадную ошибку.

Вечер отлично подходит для решения любовных вопросов.

Дева

Отличный день для деловых переговоров. Но не стоит слепо доверять своей интуиции – лучше посоветоваться с близким человеком.

Весы

Финансовый гороскоп на сегодня благосклонен к представителям знака. Поддержку окажут и могущественные покровители. Главное в общении – готовность пойти на уступки.

Скорпион

День приятный и наполнен оптимизмом. Полезно прислушиваться к советам близких людей, строить планы лично для себя и анализировать чужие ошибки (это будет вовремя и скоро пригодится).

Стрелец

Придется быть предельно внимательным в бюрократических вопросах (особенно при оформлении документов и уплате штрафов), если представитель знака не хочет серьезных проблем в ближайшем будущем.

Также стоит быть осторожнее в своих высказываниях.

Козерог

Главное сегодня – сохранять спокойствие и не торопиться.

Это отличный день, чтобы разрешить противоречия с представителями своего семейного круга. При этом можно и даже полезно проявить настойчивость.

Водолей

Первая половина дня подойдет для активных действий, а вторая – для анализа и общения с близкими людьми.

Сегодня можно смело отправляться за покупками.

Рыбы

Отличный день для покупок и поездок (особенно в компании родни).

Стоит заняться профилактикой хронических заболеваний – а вот косметические процедуры лучше перенести на другой день.