Солнце и похолодание до 9°С: погода на последних выходных октября

На выходных вновь наступившее в Украине потепление начнет понемногу спадать, и к воскресенью в некоторых регионах дневная температура спадет до 9°С. В то же время, солнечная погода﻿ еще не покидает страну, а воскресный день и вовсе обещает быть безоблачным в большинстве регионов.

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Итак, в субботу, 30 октября, практически во всех регионах страны ожидается 11-14°С днем и 4-8°С ночью. А вот на западе будет намного теплее – там обещают около 14-18°С днем, но при этом всего лишь 2-5°С ночью.

Дождей 30 октября не ожидается нигде по стране, на всей территории будет сухо и облачно с прояснениями. В большинстве регионов ожидается ветер 7-14 км/час в среднем, в Крыму – до 18 км/час. На юге и на западе – 11-18 км/час в среднем, местами возможны шквалы до 22 км/час. И наименее ветрено будет на востоке страны – около 4-11 км/час.

В воскресенье, 31 октября, температурная картина в стране несколько изменится. Во всех восточных, южных, большинстве западных, а также в Днепропетровской областях ожидается около 10-14°С днем и от -4°С на востоке до 7°С на юге ночью. В остальных центральных, а также в северных областях будет чуть прохладнее – около 9-12°С днем и 0-2°С ночью. И теплее всего будет во Львовской области и в Крыму – там обещают 13-16°С днем и 2-5°С ночью.

Осадков 31 октября все так же не ожидается нигде по стране. На юге и в Крыму будет облачно с прояснениями, на всей остальной территории Украины – ясно. В большинстве регионов опять же ожидается ветер около 7-14 км/час в среднем, на юге и на западе – 11-18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 30-31 октября в западных, восточных, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в северных и некоторых центральных областях возможен туман.

В столице Украины, Киеве﻿, 30-31 октября ожидается температура от 4 до 14°С в течении дня, ветер 11-14 км/час, туман в субботу и ясная погода в воскресенье.