Бывший сбушник убил знакомого, пытавшегося завербовать его в террористы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины явился в Государственное бюро расследований, чтобы признаться в убийстве, сообщает Деловая столица.

"Сегодня на прием в очередной следственный Государственный бюро расследований прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве" , — сообщили в ГБР.

Мужчина рассказал, что он является бывшим сотрудником СБУ. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице. Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".

"Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ДБР. По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве" , — заявили в Госбюро расследований.

В настоящее время мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.