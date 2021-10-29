США прокомментировали применение Украиной "Байрактара"

Россия неоднократно использовала артиллерию и беспилотники против украинских сил на Донбассе в нарушение Минских договоренностей, сообщает Европейская правда.

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного" , - говорится в заявлении посольства США в Украине.

В посольстве подчеркнули, что официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности.