Экс-президента Польши обвинили в даче ложных показаний

Бывшему президенту Польши и лауреату Нобелевской премии мира Леху Валенсе предъявили обвинения в даче ложных показаний в деле о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики, сообщает Лента.Ру.

Подозрения в сторону Валенсы возникли после смерти экс-главы МВД Польши генерала Чеслава Кищака. В результате обыска в квартире бывшего министра, правоохранители нашли папку с документами, якобы подписанными Валенсой. Согласно вскрытым данным, Валенса, будучи лидером оппозиционной партии «Солидарность», сотрудничал со Службой безопасности Польши под псевдонимом Болек.

"Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Дело касается заявлений экс-президента о фальсификации его подписей под документами Службы безопасности" , — говорится в сообщении Института.

В 2016 году Валенса сообщал, что не сотрудничал с СБ ПНР и не подписывал документы МВД.

По данным расследования, подпись Болека совпала с подписью Валенсы в 140 из 158 отчетах из архива экс-главы МВД ПНР, а также в 17 квитанциях о получении денег за дачу показаний. Согласно польскому законодательству, за дачу ложных показаний следствию, гражданину может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Валенса учредил профсоюз «Солидарность» в 1980-х. В 1983-м он получил Нобелевскую премию мира, а возглавлял Польшу в 1990-1995 годах. До пандемии Валенса читал платные лекции в разных университетах мира. После начала пандемии он, по собственным заявлениям, был вынужден «искать дополнительную работу».