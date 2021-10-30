День автомобилиста в Украине: кого и когда нужно поздравить

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году этот праздник выпадает на 31 октября, сообщает РБК-Украина.

Что это за праздник и кого нужно поздравить – читайте в материале ниже.

День автомобилиста и дорожника в Украине появился в 1993 году. Указ о празднике, который создан в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины был подписан президентом Леонидом Кравчуком.

Однако история праздника уходит в 1980 год. Еще при СССР этот праздник был включен в список праздничных и памятных дат. Дата праздника была установлена еще тогда - последнее воскресенье октября и он назывался "День автомобилиста" и "День водителя".

С 1993 года в Украине этот праздник является символом содружества и взаимопонимания между работниками дорожного хозяйства и водителями автомобилей. Ежегодно президенты страны поздравляют всех участников этой сферы.

Кого поздравляют на День дорожника и автомобилиста

Водителей транспорта, в том числе и общественного

Владельцев личного транспорта

Водителей электротранспорта

Автослесарей

Шиномонтажников

Конструкторов и механиков

Работников дорог – строителей и инженеров

Работников компаний, которые имеют отношение к автомобильной сфере

В этот день обычно проводят корпоративные вечеринки, дарят премии и памятные подарки. На уровне государства обычно отмечают за труд по развитию дорог в стране работников дорожных компаний.