"Евросолидарность" требует от власти вернуть общинам деньги

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка во время брифинга во Львове заявил, что главный удар дефицита энергоносителей и денег ощутят на себе общины и их жители, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Две ключевые проблемы - это отсутствие достаточного запаса энергоресурсов, газа, угля и соответственно электроэнергии, которая генерируется с помощью газа и угля. И вторая проблема - это отсутствие средств. Кто первый испытает эти проблемы на себе? Территориальные общины. На прошлой неделе в украинском парламенте власть попыталась лишить территориальные общины средств для любого развития. Законопроектом №6062 предлагалось ликвидировать бюджеты развития, забрать средства из образовательных субвенций, деньги, которые могли поступить в доход местных бюджетов от продажи земель коммунальной собственности" , - отмечает Синютка.

Он добавил, что даже Янукович не додумался до идеи, чтобы останавливать деятельность местных бюджетов из-за решений министерства финансов и администраций.

"Благодаря позиции "Европейской солидарности", другим оппозиционным силам нам удалось снять этот вопрос" , - отметил Олег Синютка.