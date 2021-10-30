Mopar создал электроскутер в честь FIAT 500

Компания Mopar, входящая в мультибрендовій концерн Stellantis, создала стильный электрический скутер в честь модели FIAT 500. Новинка имеет запас хода до 30 км и способна развивать скорость до 25 км/ч, сообщает Обозреватель.

Вдохновение при создании 500 Iride конструкторы черпали в образе нового FIAT 500. В разработке новинки принимали участие дизайнеры Fiat Centro Stile и Compagnia Ducale.

Вдохновение при создании 500 Iride конструкторы черпали в образе нового FIAT 500. Источник: FIAT

Палитра цветов Iride (англ. ирис) навеяна радугой, как выражением красок природы, а круглые фонари, расположенные под рулем, напоминают круглые фары Fiat 500. Первоначально покупателям будут доступны три цвета – красный, небесно-синий и облачно-серый, но позже появится более широкий ассортимент.

Скутер имеет компактные размеры и легко складывается. Источник: FIAT

В комплекте к скутеру предусмотрена специальная сумка для транспортировки и хранения, а также зарядное устройство на 12В, что позволит пополнять батарею от обычной автомобильной бортовой сети. Полностью заряженной батареи хватит, чтобы преодолеть до 30 км с максимальной скоростью 25 км/ч. В движение 500 Iride приводит электромотор мощностью 0,25 кВт.

В комплекте к скутеру предусмотрена специальная сумка для транспортировки. Источник: FIAT

Для пользователей скутером разработали специальное приложение, которое дает полезные советы в режиме реального времени, а также позволяет быстро и легко поделиться ими с друзьями и семьей.

Для пользователей скутером разработали специальное приложение. Источник: FIAT

Электроскутер 500 Iride будет доступен по цене от 699 евро во всех дилерских центрах FIAT, а также фирменных магазинах Mopar.