Назван единственный город, где могут поднять тарифы на тепло

Местные власти не будут повышать тарифы на теплоснабжение и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 гг. Единственным исключением является Чернигов, где местные власти не исключают такой возможности, сообщает Обозреватель.

Об этом шла речь на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое прошло в Одессе 29 октября под председательством президента Владимира Зеленского.

Как пояснил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, мэры городов во всех областях Украины соблюдают подписанный Меморандум, согласно которому цены на тепло для населения остаются неизменными.

"Но у нас есть одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление" , — рассказал Тимошенко.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус объяснил участникам Конгресса, что в Чернигове есть два крупных предприятия теплоснабжения, и они предоставили городским властям свои предложения по повышению тарифов. Их должна рассмотреть профильная комиссия горсовета.

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко, главе Черниговской ОГА Вячеславу Чаусу и председателю правления НАК Нафтогаз Юрию Витренко проработать этот вопрос с мэром города, придерживаясь Меморандума о неповышении тарифов. Он также поручил секретарю СНБО Алексею Данилову наработать решение, которое защитило бы интересы людей.

"Прошу СНБО предложить какое-то решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Решение, проработанное со специалистами – с министром энергетики, с премьер-министром и главой Нафтогаза. Какое-то решение, которое будет поддерживать именно людей, несмотря на то, в каком городе они живут, и кто у них менеджер города" , - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Меморандум о неповышении тарифов был заключен 30 сентября на Конгрессе местных и региональных советов. Он предполагает, что до конца отопительного сезона цены останутся неизменными. Для населения они составят 7,4 грн за кубометр, для бюджетных учреждений – 13,6 грн за кубометр.