Киев ведет переговоры с Тбилиси о передаче Саакашвили Украине

Депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко (фракция "Голос") заявила, что украинская сторона требует передать задержанного в Грузии бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили Украине, а также сообщила, что между Киевом и Тбилиси продолжаются переговоры по этому вопросу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы требуем, чтобы Михеила Саакашвили передали Украине, потому что он является украинским гражданином", - заявила Клименко журналистам в пятницу перед встречей с Саакашвили в тюрьме в городе Руставе.

В то же время она подчеркнула, что этот вопрос должен решаться на дипломатическом уровне.

"Эти переговоры на дипломатическом уровне продолжаются каждый день. Этот процесс потребует времени, за один день вопрос не решится. Как нам сказал посол Украины (в Грузии), с которым мы встретились, переговоры проходят непрерывно", - заявила Клименко.

Она также сообщила о целях визита украинских депутатов в Рустав.