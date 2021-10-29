Украина переименовала ледокол, который купила у Британии

Украина переименовала купленный у Великобритании ледокол "James Clark Ross", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Судно получило название "Ноосфера", сообщает Деловая столица.

В этом году судно приобрел Национальный антарктический центр МОН. В начале октября ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.



Ледокол оснащен океанографическим оборудованием, восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км.

"Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований" , — говорится в сообщении.

После прохождения всех процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол выйдет в океан уже в этом году и возьмет курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции "Академик Вернадский".