Последствия для здоровья: почему опасно мало есть

Часто бывает, девушка с гордостью рассказывает, что крайне мало ест - и ее даже не тянет, сообщает РБК-Украина.

Бесспорно, такой факт выглядит выигрышно на фоне тех людей, которые не в силах обуздать аппетит и систематически переедают. Но стоит ли гордиться этим обстоятельством? Чем коварна привычка очень мало есть?

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что в такой важной области, как питание, недопустимы крайности, а "малоежки" рискуют не меньше, чем те, кто превышает свою калорийность.

В питании лучше придерживаться "золотой серединки" (фото: pexels.com)

Низкая масса тела, низкая мышечная масса, низкий основной обмен и низкая активность - все это создает почву для недостаточного уровня аппетита, и это безусловно не норма, а серьезный звоночек.

Так происходит потому, что человек "приучил" свой организм к функционированию на "низких скоростях".

Давайте вспомним, какую главную функцию несет пища для человека: обеспечение организма всеми необходимыми макро- и микронутриентами для его здоровой жизнедеятельности.

Голодать - не круто (фото: pexels.com)

При скудном объеме рациона возникает дефицит питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к дефициту в общем энергобалансе и может самым серьезным образом отразиться на здоровье:

анемия,

остеопороз,

ослабление иммунной системы,

хроническая усталость,

нарушение репродуктивной функции,

нарушение пищеварения,

саркопения.

Вот далеко не полный список последствий, к которым рискует привести себя "малоежка".

В заключении хочу подчеркнуть, что недостаточность пищи - одна из форм нарушения питания, и этим точно не стоит гордиться! Будьте бдительны и никогда не голодайте!