Последствия для здоровья: почему опасно мало есть
Часто бывает, девушка с гордостью рассказывает, что крайне мало ест - и ее даже не тянет, сообщает РБК-Украина.
Бесспорно, такой факт выглядит выигрышно на фоне тех людей, которые не в силах обуздать аппетит и систематически переедают. Но стоит ли гордиться этим обстоятельством? Чем коварна привычка очень мало есть?
Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что в такой важной области, как питание, недопустимы крайности, а "малоежки" рискуют не меньше, чем те, кто превышает свою калорийность.
Низкая масса тела, низкая мышечная масса, низкий основной обмен и низкая активность - все это создает почву для недостаточного уровня аппетита, и это безусловно не норма, а серьезный звоночек.
Так происходит потому, что человек "приучил" свой организм к функционированию на "низких скоростях".
Давайте вспомним, какую главную функцию несет пища для человека: обеспечение организма всеми необходимыми макро- и микронутриентами для его здоровой жизнедеятельности.
При скудном объеме рациона возникает дефицит питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к дефициту в общем энергобалансе и может самым серьезным образом отразиться на здоровье:
- анемия,
- остеопороз,
- ослабление иммунной системы,
- хроническая усталость,
- нарушение репродуктивной функции,
- нарушение пищеварения,
- саркопения.
Вот далеко не полный список последствий, к которым рискует привести себя "малоежка".
В заключении хочу подчеркнуть, что недостаточность пищи - одна из форм нарушения питания, и этим точно не стоит гордиться! Будьте бдительны и никогда не голодайте!