РФ подтвердила прекращение поставок угля в Украину

Россия остановит поставки угля в Украину "в связи с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики", сообщает Деловая столица.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны" , — пояснили в Минэкономразвития РФ.

В нем добавили, что в ноябре " с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину ".

Комментируя решение о приостановке, в Минэкономразвития также отметили, что на протяжении последних лет, " несмотря на политическую обстановку, Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины ".

"Более того, доля российских поставщиков даже несколько увеличилась — до 68% всего поставляемого угля в Украину. В натуральном выражении объем поставок угля увеличился с 9,5 млн т в 2019 году до 10,3 млн т за девять месяцев 2021 года" , — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.