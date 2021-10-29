Лоббировал шоу-бизнес: СБУ задержали мужчину на попытке подкупа "слуги"

Служба безопасности задержала руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины, на попытке подкупа народного депутата Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

По данным правоохранителей, глава общественного союза обещал 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но солист группы "Антитела" Тарас Тополя в Facebook сообщает, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин. По данным источника "Украинской правды", относительно взятки он обратился (через помощника) к народному депутату "Слуги народа" Александру Санченко.

Предполагалось, что организация (собирает деньги со всех заведений, где играет музыка) передает большую часть средств исполнителям – поскольку они имеют авторские права на музыку.

Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "прокладок". Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

Поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", фактически ликвидирующий указанную организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов, отмечают в СБУ.

Он предложил одному из инициаторов данного законопроекта $100 тыс. ежегодно. Все это — за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможной его отсрочки до голосования на неопределенный срок.

$100 тысяч для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок".

29 октября при попытке подкупа народного депутата Украины через его помощника, злоумышленника задержали. По месту его работы и проживания продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.