Молдова продлила контракт с "Газпромом"

Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет. Отмечается, что российская сторона согласилась с формулой цены, предложенной Кишиневом, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

На переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились по формуле цены, аудиту задолженности, образовавшегося в компании "Молдовагаз". Кроме того, достигнута договоренность о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.

Отмечается, что предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен на пять лет. При этом российская сторона согласилась с предложенной молдавскими представителями формой цены.

Детали соглашения не раскрываются. Известно, что поставки в рамках нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.