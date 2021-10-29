В метро Киева назвали сумму штрафа за проезд без COVID-сертификата

В КП "Киевский метрополитен" предупредили о штрафах от 17 тыс. грн при отсутствии документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок в общественном пассажирском транспорте столицы во время действия ограничений "красной" зоны эпидопасности, сообщает УНИАН.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии COVID-сертификата или ПЦР или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение – от 17 тыс грн. Постановление Кабинета министров №1236 от 9.12.2020" , - подчеркнули в метрополитене.

Граждан призвали соблюдать карантинные ограничения.