Шустер заразился COVID-19

Украинский телеведущий Савик Шустер получил положительный тест на COVID-19, сообщает УНИАН.

Об этом сам Шустер рассказал в эфире программы "Свобода слова", которую ведет сегодня по видеосвязи, а не непосредственно из студии.

"Сегодня программа очень необычная. Во-первых, я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и оказался положительным. Поэтому я в изоляции" , - сказал Шустер и добавил, что "застрял" в маленьком городке в Южной Тоскане.

По словам ведущего, чувствует он себя "очень хорошо".