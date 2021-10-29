Байден признал ошибку США в скандале с подлодками

Байден признал ошибку США в скандале с подлодками

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон впервые встретились после скандала с подлодками и создания блока AUKUS, сообщает Новое время.

Встреча прошла в посольстве Франции в Ватикане перед саммитом G20.

«Клянусь, у меня сложилось впечатление, что Франция была заранее проинформирована, что сделка не состоится», — сказал американский президент во время встречи.

Байден назвал действия американской стороны «бестактными»:

«Это было сделано не очень изящно».

Глава Белого дома также назвал Францию «чрезвычайно ценным партнером». Эммануэль Макрон на вопрос журналистов ответил, что Франция и США вместе «прояснили то, что нужно было прояснить». По словам Макрона, «сейчас важно то, что мы будем делать вместе в ближайшие недели, месяцы и годы».

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Два президента были в хорошем настроении, махали журналистам и при встрече похлопали друг друга по плечу.

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