Байден признал ошибку США в скандале с подлодками
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон впервые встретились после скандала с подлодками и создания блока AUKUS, сообщает Новое время.
Встреча прошла в посольстве Франции в Ватикане перед саммитом G20.
«Клянусь, у меня сложилось впечатление, что Франция была заранее проинформирована, что сделка не состоится», — сказал американский президент во время встречи.
Байден назвал действия американской стороны «бестактными»:
«Это было сделано не очень изящно».
Глава Белого дома также назвал Францию «
чрезвычайно ценным партнером». Эммануэль Макрон на вопрос журналистов ответил, что Франция и США вместе «
прояснили то, что нужно было прояснить». По словам Макрона, «
сейчас важно то, что мы будем делать вместе в ближайшие недели, месяцы и годы».
Два президента были в хорошем настроении, махали журналистам и при встрече похлопали друг друга по плечу.