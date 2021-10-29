Байден признал ошибку США в скандале с подлодками

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон впервые встретились после скандала с подлодками и создания блока AUKUS, сообщает Новое время.

Встреча прошла в посольстве Франции в Ватикане перед саммитом G20.

«Клянусь, у меня сложилось впечатление, что Франция была заранее проинформирована, что сделка не состоится», — сказал американский президент во время встречи.

Байден назвал действия американской стороны «бестактными»:

«Это было сделано не очень изящно».

Глава Белого дома также назвал Францию « чрезвычайно ценным партнером ». Эммануэль Макрон на вопрос журналистов ответил, что Франция и США вместе « прояснили то, что нужно было прояснить ». По словам Макрона, « сейчас важно то, что мы будем делать вместе в ближайшие недели, месяцы и годы ».

Два президента были в хорошем настроении, махали журналистам и при встрече похлопали друг друга по плечу.