"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку газа Молдове

"Нафтогаз Украины" в пятницу выиграл еще один тендер молдавской Energocom, в рамках которого поставит государственной компании 12,125 млн куб. м газа, сообщает Интерфакс-Украина.

"По результатам указанной процедуры закупки компания заключила с Energocom индивидуальный договор купли-продажи природного газа с объемом реализации 128 525 МВт-ч. Это приблизительно 12,125 млн куб. м", - уточнил директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

На этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры.

Ранее "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку Energocom 0,5 млн куб. м газа 29 октября.