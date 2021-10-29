В сети запускают глобальную платформу для фрилансеров

Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn, принадлежащая компании Microsoft, объявила о запуске глобальной платформы для фрилансеров Service Marketplace, сообщает Depo.ua.

Такая платформа должна помочь работодателям искать фрилансеров во всех странах мира.

В компании надеются, что Service Marketplace станет конкурентом для таких сервисов для фрилансеров, как Fiverr и Upwork. При этом особенностью платформы является то, что фрилансер не может искать работу сам. Пользователь только настраивает себе профиль, а потенциальный работодатель может найти исполнителя на краткосрочную работу и договориться о ее выполнении.

Кроме того, на платформе можно проверить требования работодателя относительно вакцинации, если такая информация им указана.

В настоящее время в сервисе представлено 250 категорий работы, однако уже в ближайшее время этот список планируется расширить до 500. Уточняется, что во время бета-тестирования, пока платформа была доступна только в США, она собрала 2 млн фрилансеров.

Стоит отметить, что в LinkedIn в общей сложности – около 800 млн пользователей.