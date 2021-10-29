В Украине усилят наказания за подделку COVID-документов

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал о планах усиления ответственности за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.﻿ Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает УНИАН.

Говоря о внеочередном заседании парламента, которое должно состояться 2 ноября, Радуцкий отметил, что на нем должен рассматриваться, в частности, законопроект, который повышает в три раза уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов".

Депутат уточнил: "Если это... многократное нарушение закона по использованию фальсифицированных документов, – до 8 лет лишения свободы".

Радуцкий также заметил, что под "многократностью" подразумевается совершение таких действий более одного раза.

"И это, что касается людей, которые производят, изготавливают. А люди, которые пользуются, – там административная ответственность также увеличивается... Там за 50 тысяч гривень" , – сказал он.

Парламентарий также отметил, что из 800 уголовных дел, которые в настоящее время возбуждено правоохранителями относительно поддельных сертификатов "проходит одна медсестра в Одесской области, все остальное – это интернет, это разные аферисты".