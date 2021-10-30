Украину считают крупнейшим производителем фальшивых COVID-сертификатов
Украинцы установили новый антирекорд. Весь мир обсуждает крупнейшие масштабы подделок сертификатов о вакцинации в Украине, сообщает Сегодня.
Об этом заявил журналист Савик Шустер в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24". Он отметил, что очень важно не подделывать сертификаты вакцинации.
"Потому что очень неприятно слышать в мире, что Украина – один из лидеров фальшивых сертификатов. Это звучит везде и на всех платформах – европейских и американских. И это очень неприятно", – сказал Шустер.