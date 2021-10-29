Под Киевом семья погибла от угарного газа

В Броварах Киевской области ночью умерла семья из трех человек и их кот. Причиной смерти, по предварительной версии, стало отравление чадным газом. Об этом 29 октября, информировала пресс-служба полиции области, сообщает Корреспондент.

"Сегодня около 13.00 часов в полицию поступило сообщение от озабоченной женщины о том, что она не может дозвониться своим родственникам. По адресу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. В квартире были обнаружены тела троих погибших. Ими оказались 55-летний мужчина, его 51-летняя жена и 26-летняя дочь".

Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. По предварительным данным, три человека скончались от отравления угарным газом. Правоохранители также эвакуировали жителей дома и вызвали специалистов аварийной газовой службы.

Обстоятельства и причина гибели семьи устанавливаются и впоследствии будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.