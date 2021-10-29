Макрон и Байден обсудили военную торговлю

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден обсудили военную торговлю и экспорт оружия в ходе встречи, которая состоялась в Риме. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи двух лидеров, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что Макрон и Байден намерены начать стратегический диалог по военной торговле, чтобы "продвигать общий подход к вопросам, связанным с доступом к рынкам и военным экспортом".

«В этом контексте правительства двух стран определят шаги по улучшению эффективности разрешений на оборонный экспорт" , — говорится в заявлении.

Помимо этого, страны намерены укрепить сотрудничество в космической сфере.

"Президенты подтверждают свою поддержку укреплению стратегического партнерства между ЕС и НАТО, которое не имеет аналогов и имеет важное значение для безопасности и процветания наших стран и евроатлантического региона" , — подчеркивается в документе.

Встреча Эммануэля Макрона и Джо Байдена прошла 29 октября на полях G20 в Риме.