США высылают еще 55 российских дипломатов
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.
"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - говорится на сайте МИД РФ.
В августе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября по истечении срока действия их виз.
В октябре в Сенате США призвали президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов.