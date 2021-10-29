США высылают еще 55 российских дипломатов - МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.

﻿"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится" , - говорится на сайте МИД РФ.

В августе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября по истечении срока действия их виз.

В октябре в Сенате США призвали президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов.