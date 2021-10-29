В Италии отстранили от работы медиков, отказавшихся от вакцинации

В Италии врачей, которые отказываются сделать себе прививки от COVID-19, отстраняют от работы. Об этом телеведущий Савик Шустер, который сейчас болеет коронавирусом в Италии, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Италии сегодня (в пятницу - ред.) 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться. Вот таким образом получается цифра 1579" , - рассказал он.

Шустер подчеркнул, что 82,7% жителей Италии старше 12 лет уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Он добавил, что итальянская медицинская система справляется с пандемией коронавируса гораздо лучше, чем украинская.