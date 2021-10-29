На повышение зарплат врачам предусмотрены 35 мрд - Радуцкий

На следующий год в Программе медицинских гарантий, финансируемой через Национальную службу здоровья, будет предусмотрено 35 млрд грн на повышение зарплат врачам, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Тарифы НСЗУ будут подняты на 35 млрд в следующем году, именно для того, чтобы выплачивать зарплату (врачам – ред.)", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн. По словам председателя комитета, это тот порог, устанавливать зарплату ниже которого собственник учреждения здравоохранения не имеет права.