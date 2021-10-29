В Ровно турагентство изготовляло липовые COVID-документы

В Ровно сотрудники киберполиции выявили продажу в туристическом агентстве поддельных ПЦР-справок об отсутствии коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Департамента коммуникации Национальной полиции правоохранители установили, что поддельные справки владелица турфирмы изготовляла для клиентов, которым готовила документы для туристической поездки.

Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую сумму тура. Документ выдавался от имени одной из ровненских лабораторий, которая якобы проводила обследование.

Во время санкционированного обыска в помещении турагентства полицейские обнаружили и изъяли 7 поддельных справок об отсутствии заболевания COVID-19, в которых была указана дата на несколько дней вперед. Кроме того, в ноутбуке правоохранители обнаружили еще около 10 таких справок, подготовленных для клиентов.

По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней хозяйке турфирмы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины.