В "красную" зону карантина перешли еще семь областей

Красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, ввели еще в семи областях. С сегодняшнего дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях, сообщает Корреспондент.

Таким образом, в красном списке уже оказались: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой зоне остались только Волынская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская и Винницкая области.

В "красной" зоне карантина запрещается работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Запрещены массовые мероприятия, исключение - спортивные созтязания и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.