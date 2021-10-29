Арестович рассказал о состоянии здоровья Кравчука

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил о том, что обязанности главы делегации до конца года будет выполнять заместитель Кравчука Александр Мережко. Об этом в пятницу, 29 октября, Арестович сказал на телеканале Украина 24, сообщает Корреспондент.

"Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, она была удачной. Период реабилитации, как говорят близкие его, очень долгий, потому что человеку 86 лет. Эта операция на сердце имела изрядную вероятность оказаться не очень удачной, как они говорят. Он сейчас в Германии проходит реабилитацию" , - сказал Арестович.

Он же подчеркнул, что в ТКГ рассчитывают, что после восстановления Кравчук вернется к работе.

"На сегодня замену Леониду Кравчуку не ищут" , - сказал Арестович.

Известно, что в июне первому президенту Украины, главе украинской делегации в ТКГ 87-летнему Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. После того он длительное время находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, Кравчук находится на лечении в клинике Мюнхена.