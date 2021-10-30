В Украине рекордно участились вызовы "скорой"

В Украине фиксируется рекордное количество вызовов "скорой" помощи. Со своей стороны в Минздраве призвали украинцев указывать медикам точные симптомы заболевания и не вызывать врачей на дом "без нужды", сообщает Корреспондент.

Соответствующее заявление в пятницу, 29 октября, МОЗ разместил у себя на странице в Facebook. Медики подчеркнули, что не стоит злоупотреблять вызовом "скорой" и добавили, что все чаще украинцы называют "фейковые" симптомы коронавируса.

"Последние дни количество обращений к "скорой" достигло исторических максимумов и уже перешло отметку в 55 тысяч вызовов в сутки. По информации из диспетчерских, случаи, когда граждане называют "нужные" симптомы для выезда бригады медиков, участились. В частности, украинцы говорят о дыхательной недостаточности, говорят о низкой сатурации, болях в сердце. После того, как бригада приезжает по вызову, выясняется, что таких симптомов нет" , - отметили в Минздраве.

Но также, украинцы могут скрывать симптомы COVID-19.

"Тогда на такие вызовы приезжают бригады без защитных костюмов. И риск инфицироваться для медиков растет" , - говорится в сообщении.

В МОЗ посоветовали в первую очередь связываться со своим семейным врачом.

"Именно он должен предоставить консультацию и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения" , - добавили в Министерстве.

В Минздраве напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за ложный вызов бригады экстренной медицинской помощи. Речь идет о штрафе от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 850-3400 гривен.