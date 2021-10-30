США успешно испытали двигатель для гиперзвуковой ракеты

По информации пресс-службы ВМС США американские военные успешно провели повторные испытания первой ступени ракетного двигателя для нового гиперзвукового оружия, предназначенного как для сухопутных, так и для морских сил, сообщает Укринформ.

"Управление программ стратегических систем ВМС США успешно провело 28 октября второе испытание первой ступени твердотопливного ракетного двигателя (SRM) в Промонторе, штат Юта" , - отмечается в заявлении.

Это испытание – часть программы разработки наступательного гиперзвукового оружия, предназначенного и для ВМС, и для сухопутных сил.

"Системы наступательного оружия обеспечат возможность точного и своевременного удара по отдаленным целям на суше в сложных условиях" , - добавили в военном ведомстве.

На этот раз впервые была испытана система управления вектором реактивной тяги первой ступени, которая является ключевым элементом ракетного ускорителя.