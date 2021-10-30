США успешно испытали двигатель для гиперзвуковой ракеты
По информации пресс-службы ВМС США американские военные успешно провели повторные испытания первой ступени ракетного двигателя для нового гиперзвукового оружия, предназначенного как для сухопутных, так и для морских сил, сообщает Укринформ.
"Управление программ стратегических систем ВМС США успешно провело 28 октября второе испытание первой ступени твердотопливного ракетного двигателя (SRM) в Промонторе, штат Юта", - отмечается в заявлении.
Это испытание – часть программы разработки наступательного гиперзвукового оружия, предназначенного и для ВМС, и для сухопутных сил.
"Системы наступательного оружия обеспечат возможность точного и своевременного удара по отдаленным целям на суше в сложных условиях", - добавили в военном ведомстве.
На этот раз впервые была испытана система управления вектором реактивной тяги первой ступени, которая является ключевым элементом ракетного ускорителя.