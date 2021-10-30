На Байдена подали в суд генпрокуроры десяти штатов

Генпрокуроры десяти американских штатов, представляющие Республиканскую партию, подали иск против администрации Байдена по поводу указа об обязательной вакцинации для федеральных служащих, сообщает Укринформ.

По материалам The Washington Post генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт и его коллега из Небраски Дуглас Петерсон возглавили коалицию по борьбе с противоэпидемическими мерами Белого дома. К ним присоединились генпрокуроры Аляски, Арканзаса, Айовы, Монтаны, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга. Они подали 44-страничное исковое заявление, указывая, что «попытки Байдена неконституционным образом навязать свою волю» якобы приведут к сокращению рабочих мест и кризису поставок товаров.

«Мой офис возглавляет нацию в борьбе с попытками мелких тиранов навязать свой контроль из-за обязательства носить маски. Теперь мы возглавляем нацию в борьбе против этого абсурдного превышения полномочий со стороны федеральных властей» , - говорится в заявлении Шмитта, баллотирующегося в сенаторы.

Истцы утверждают, что указ Байдена представляет собой «незаконную узурпацию полицейских полномочий штатов» и выступают против его исполнения. Соответствующий документ требует от всех работников, задействованных в контрактах с подрядчиками федеральных органов, пройти полную вакцинацию к 8 декабря.