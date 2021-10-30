Выборы в Харькове: на участки пустят только с COVID-документами

Во время внеочередных выборов мэра Харькова на участки будут пускать исключительно граждан, которые вакцинированы или имеют негативный тест на коронавирус. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Украина 24, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что согласно закону, избирателей будут проверять на наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.

«По закону должны проверять. Либо COVID-сертификаты, либо ПЦР-тесты, либо тесты на антиген» , — заявил глава комитета.

Досрочные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью бывшего градоначальника Геннадия Кернеса. Он заочно победил на выборах мэра прошлой осенью, но умер в декабре 2020 года.

В выборах мэра Харькова 31 октября 2021 года примут участие 10 человек, но пропрезидентская партия Слуга народа не выдвигала своего кандидата. Алина Мустафаева, депутат Харьковского горсовета от Слуги народа, участвует в выборах как самовыдвиженка.