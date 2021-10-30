В РФ посадили блоггера за вывоз в Украину "гостайны"

В России видеоблогера Андрея Пыжа приговорили к колонии строгого режима на пять лет за вывоз за границу «гостайны» — схемы тоннелей московского метрополитена, сообщает Новое время.

По материалам российского издания Медиазона Московский суд установил, что в период с декабря 2018 г. по август 2020 г. "злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, по конструктивным особенностям и техническим системам некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе".

Московский городской суд признал автора youtube-канала UrbanTurizm виновным по уголовной статье Незаконное получение и распространение государственной тайны за границу. Следователи установили, что Пыж вывез в Украину флешку со схемой тайных тоннелей в московском метрополитене Метро-2.

Сам блоггер свою вину не признал. СМИ сообщали, что у него есть гражданство и Украины, и РФ. Пыж снимал видеоролики с заброшенных построек и закрытых объектов. На его канале более 800 тысяч подписчиков.

Российский правозащитный центр Мемориал считает Пыжа «политическим заключенным» и жертвой «шпиономании» в России.

Метро-2 является неофициальным названием для секретных тоннелей, соединенных с конструкциями Московского метрополитена. Их построили при руководстве КГБ в советские времена для укрытия руководства СССР в случае ядерной войны. На основе этих конструкций создали видеоигры Метро-2 и Метро 2033.

Блогера арестовали в августе прошлого года в московском ресторане.