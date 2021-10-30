В Киеве на "Олимпийском" развернут временный пункт вакцинации

На «Олимпийском» стадионе в Киеве на два дня откроют пункт вакцинации, где каждый желающий сможет иммунизироваться от коронавируса. Об этом говорится на сайте ФК «Динамо», сообщает Зеркало недели.

Каждый желающий сможет бесплатно привиться. Так, 31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00.

Все вакцины, по словам представителей футбольного клуба, сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения.

В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков.