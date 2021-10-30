В Бельгии мигранты толпой избили женщину

В бельгийском Антверпене толпа мигрантов из Марокко избила в автобусе 57-летнюю местную жительницу из-за неправильного взгляда, сообщает Лента.Ру.

По информации издания Het Laatste Nieuws, мигранты обвинили женщину в расизме, а на все ее попытки оправдаться отвечали хохотом. После этого ее начали хватать за одежду, избили и выбросили из автобуса. При этом нападение они снимали на видео.

Позднее выяснилось, что полиция установила личность одного из напавших. Однако, утверждает портал HLN, после допроса его отпустили.