Ущерб бюджету на 700 млн: экс-заму Тарана сообщили о подозрении

Следователи ГБР вручили подозрения экс-замминистру и бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны, которые при закупке продуктов для армии нанесли ущерб госбюджету более чем на 700 млн грн. Об этом информировало ГБР, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в декабре 2020-го – январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год. Затем по указанию замминистра обороны незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не являлись обязательством поставщиков.

Как следствие, ВСУ были вынуждены самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику и тратить дополнительные бюджетные средства.

Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, в том числе по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, указывают в ДБР.

Предварительная сумма ущерба государственному бюджету превышает 700 млн грн. Обоим фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение – ГБР.