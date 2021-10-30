Более 200 тысяч украинцев остались без субсидий

Около 200 тысяч украинских домохозяйств не получили субсидии – они не прошли проверку, но не потеряли права на пособие на коммуналку, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Около 200 тысяч домохозяйств из 2,5 миллиона, которые проверялись в этом году, не прошли верификацию. Но это не означает, что они потеряли право на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или неработающий ранее человек трудоустроился" , – заявил Музыченко.

Украинцам, в основном, отказывали в назначении субсидий из-за наличия депозитов свыше 100 тыс. грн, двух-трех и более жилых помещений в собственности или наличия трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.

По словам Музыченко, в Украине уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, тогда как в целом по стране данный показатель в отдельные периоды может составлять 87-88%.

Он напомнил, что украинцы могут получить субсидию даже тогда, когда существуют задолженность за услуги ЖКХ и просроченный долг больше двух месяцев. Тогда необходимо заключить договор о реструктуризации.