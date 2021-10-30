США намерены укрепить отношения с Тайванем

США хотят углубить свои отношения с Тайванем. Об этом заявила новый директор Американского института в Тайване и фактического посольства Сандра Удкирк, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По ее словам, США активно работают над новыми областями сотрудничества.

"Ценность нашего партнерства и нашей поддержки Тайваню непоколебима. Мы стремимся к углублению наших связей с Тайванем" , - сказала она.

По ее словам, сотрудничество коснется противостояния Китаю, COVID-19, климата, кибербезопасности и цепочек поставок и других сфер.

"Мы собираемся продолжать продвигать глобальные и региональные цели администрации Байдена, включая противодействие пагубному влиянию КНР, восстановление после разрушительных воздействий пандемии и устранение угрозы изменения климата" , - сказала Удкирк.

Напомним, что США обязались защитить Тайвань в случае нападения Китая. Это подтвердил президент США Байден.