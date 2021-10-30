Ляшко хочет увеличить сумму пакета медгарантий по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения предложит увеличить на 2,6 млрд грн пакет Программы медицинских гарантий по лечению коронавируса.﻿ Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"На понедельник я предлагаю решение, которое увеличит пакет (Программы медицинских гарантий по лечению COVID-19 - ред.) из-за того, что сегодня большие расходы ушли на закупку кислорода и на реанимационных больных. Это дополнительно 2,6 миллиарда гривен Программы медицинских гарантий. Мы из внутренних ресурсов это найдем" , - отметил министр.

Он также напомнил, что согласно законодательству медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, должны получать 300% надбавок к заработной плате.

"В связи с тем, что в летний период было меньше больных, меньшее количество команд получило доплаты" , – пояснил Ляшко.

Кроме того, добавил глава Минздрава, органы местного самоуправления тоже могут производить доплаты медработникам.