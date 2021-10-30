Курс валют НБУ на 30 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 30 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 октября, не изменился и составил 26.33 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 октября 2021 года.
Курс евро не изменился и составил 30.50 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 октября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 октября 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.15 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 октября 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.64 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 октября 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.60 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 октября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.326500
|EUR
|Евро
|30.503200
|RUB
|Рубль
|0.374040
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.154200
|CHF
|Швейцарский франк
|28.642200
|PLN
|Польский злотый
|6.603400