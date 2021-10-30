Илон Маск задумал открыть собственный университет

Американский предприниматель Илон Маск заявил о планах открыть новый университет в Техасе, о чем написал в соцсети, сообщает Зеркало недели.

"Я подумываю открыть новый университет - Институт технологии и науки Техаса", - заявил Маск.

Правда, подробности о новом проекте предприниматель пока не сообщил.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Известно, что два года Маск учился в Королевском университете в Кингстоне. Позже он перевелся в Университет Пенсильвании, где получил степени бакалавра по физике и экономике.

Затем он два дня проучился в Стэнфордском университете. Причину, по которой он бросил вуз, Маск не сообщает.