Отмена перевода часов пока не на повестке дня – Стефанчук

Рада в марте текущего года поддержала в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Его предложил Руслан Стефанчук, который в то время был на посту вице-спикера парламента, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Так, нардеп предлагал отменить переход на летнее время, поскольку перевод часов негативно влияет на здоровье украинцев.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и негативно сказывается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом" , - говорится в пояснительной записке к документу.

Однако тогда законопроект не смог пройти второе чтение. Парламентарии направили документ на доработку, чтобы после этого вынести его на повторное голосование, но оно до сих пор не состоялось.

Впрочем, через полгода Стефанчук заявил, что пока вопрос отмены перевода часов не на повестке дня, поэтому рассмотрение законопроекта пока не планируется.